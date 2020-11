Uomini e Donne, Veronica furiosa “Non sei all’altezza”

A Uomini e Donne sono successi diversi colpi di scena. La puntata di ieri, 9 novembre, ha sorpreso tutti i fan.

La puntata inizia subito con il botto grazie al confronto tra Veronica e Nicola Vivarelli. Quello che doveva essere un semplice chiarimento, diventa ben presto uno scontro acceso. Maria De Filippi inizia subito spiegando la situazione: Nicola è arrabbiato con Veronica perché lei non si sarebbe presentata all’appuntamento.

Il confronto tra i due prosegue inizia con l’entrata in studio di Sirius che prende posto proprio davanti a Veronica. Presto il confronto si trasforma in un discussione dopo che la padrona di casa ha parlato dell’uscita di Aldo e Veronica e di quella tra Nicola e Angelica.

Uomini e Donne, lo scontro tra Nicola e Veronica prosegue

Durante il confronto con Veronica, Nicola Vivarelli ha raccontato per filo e per segno come aveva organizzato l’appuntamento. L’uomo aveva “preso una bottiglia di vino e due calici, luce soffusa”. Sirius è sembrato davvero molto infastidito e ha rincarato la dose dicendo “la serata te la sei persa anche te“. Dopo aver sentito questo racconto Veronica era decisamente perplessa. La donna sarebbe ancora risentita con Nicola dopo che lui avrebbe sminuito il loro bacio, decidendo di far rimanere Angelica. “Nicola è in un modo qui in puntata, è in un modo a Forte dei marmi ed è in un modo al telefono. La parola coerenza tu non sai nemmeno dove sta di casa”, ha aggiunto Veronica.

Gli animi si scaldano sempre di più e il tutto viene interrotto dalla De Filippi che chiede a Nicola se ha intenzione di andare avanti con Veronica. Sfortunatamente questa domanda dà il colpo di grazia al confronto tra i due. Nicola risponde che era molto interessato a Veronica “ma a 35 anni ha degli atteggiamenti…“. A quel punto Veronica sbotta e non si trattiene “vuoi relazionarti con donne più grandi ma non ne sei all’altezza. Tu puoi fare il figo con le ventenni, non certo con me”.

