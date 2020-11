Alberico Evani: chi è l’allenatore che sostituisce Mancini in Nazionale

Carriera e curiosità su Alberico Evani: chi è l’allenatore che sostituisce Roberto Mancini affetto da Coronavirus in Nazionale.

Toscano classe 1963, Alberico Evani siede per la prima volta stasera 11 novembre sulla panchina della Nazionale maggiore di calcio, chiamato a sostituire Roberto Mancini, affetto da Coronavirus, nella partita amichevole che vede gli azzurri impegnati contro la nazionale dell’Estonia.

Ex calciatore del Milan di Sacchi, l’allenatore è arrivato secondo con l’Italia ai mondiali di Usa 1994, in cui giocò 2 sfortunate partite: quella persa uno a zero con l’Irlanda nel primo turno e la finale, che gli azzurri persero ai rigori contro il Brasile. La sua carriera è stata davvero ricca di molte soddisfazioni.

Chi è Alberico Evani: carriera e curiosità sull’ex calciatore del Milan

Arrivato al Milan a 14 anni, dopo aver iniziato a muovere i primi passi nella Massese, è testimone sul campo degli anni difficili dei rossoneri: esordisce in Serie B – dove la squadra era stata spedita dopo la vicenda calcioscommesse – a 18 anni, proprio all’ultima giornata, che sancisce il ritorno nella massima serie. L’anno dopo, come noto, è di nuovo retrocessione, quindi il Milan vince un altro campionato di Serie B e torna nuovamente in A. Da lì a qualche anno, la formazione diventerà la più forte d’Europa.

Alberico Evani vince coi rossoneri tre scudetti, due Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, ma soprattutto due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, peraltro in quella del 1989 sarà eletto migliore in campo, e due Supercoppa Uefa. Passa poi per quattro stagioni alla Sampdoria, vincendo una Coppa Italia e poi chiude la sua carriera con le maglie di Reggiana e Carrarese. 15 le presenze in Nazionale, concentrate nel periodo in cui il ct è Arrigo Sacchi. Lasciato il calcio giocato, intraprende l’attività di allenatore e collaboratore tecnico, vincendo uno scudetto Allievi Nazionali col ‘suo’ Milan. Nel 2018, ha allenato per appena due partite la Nazionale Under 21. Ha vinto un bronzo nel 2017 ai Mondiali di calcio Under 20 con la selezione azzurra in Corea del Sud.