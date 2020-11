Italia Estonia amichevole: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Italia ed Estonia è una partita amichevole in vista della Nations League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Un Italia in condizioni ampiamente rimaneggiate a causa del Coronavirus affronta oggi l’Estonia in amichevole, in vista di quelli che saranno poi gli impegni di Nations League, domenica 15 a Reggio Emilia contro la Polonia e mercoledì 18 a Sarajevo contro la Bosnia. Gli azzurri dovranno fare a meno anche del ct Roberto Mancini, positivo al Coronavirus.

Al suo posto, sulla panchina azzurra arriva oggi l’esordio del suo più stretto collaboratore, ovvero Alberico Evani, ex calciatore del Milan di Sacchi, arrivato secondo con l’Italia ai mondiali di Usa 1994 e che con il club rossonero ha praticamente vinto tutto in 13 stagioni di permanenza.

Precedenti di Italia – Estonia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra la nazionale azzurra e quella dell’ex blocco sovietico è un’esclusiva Rai e per questo sarà visibile soltanto su Raiuno a partire dalle ore 20.45. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay, che è visibile in chiaro e in maniera totalmente gratuita.

Sono sei i precedenti ufficiali tra queste due squadre e in tutte e sei le occasioni ad avere la meglio è stata la nazionale azzurra, la quale ha concesso agli estoni soltanto due gol. La prima sfida tra le due squadre si è giocata a Trieste il 14 aprile del 1993 e si imposero gli azzurri per due reti a zero: il match era valido per le qualificazioni ai mondiali 1994, quelli che videro appunto protagonista Evani, sebbene con 2 sfortunate presenze.

Italia ed Estonia, le due squadre in campo: le formazioni

Evani e Voolaid hanno completato le loro scelte in vista di questa sera. Queste le formazioni in campo:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik.