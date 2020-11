Oggi in tv: “Un posto al sole”, anticipazioni delle nuove puntate

“Un posto al sole” è una delle soap più amate del palinsesto Rai. Cosa succederà nei prossimi episodi in onda da lunedì 9 novembre al 13 novembre?

Cosa accadrà in “Un posto al sole” nei prossimi giorni?

Nelle prossime puntate di “Un posto al sole” Serena vuole raggiungere Filippo a Tenerife, ma un ostacolo inaspettato le impedirà di raggiungere il suo obiettivo. Leonardo cova il risentimento dentro di sè e viene affrontato da Serena, che riesce finalmente a capire tutto il male che lui le ha fatto grazie ai consigli delle sue amiche. Marina, intanto, indaga sul rapporto tra Roberto e Lara, mentre Bianca non sopporta più di avere Irene in casa.

Giulia riflette sui pregiudizi che ancora oggi sono forti soprattutto nei confronti di alcune minoranze etniche, come quella dei Rom, in seguito all’assegnazione di una casa popolare ed è costretta a frontreggiare una feroce protesta, sempre più violenta. Alberto, intanto, affronta il suo primo giorno di lavoro all’agenzia di Barbara Filangieri e sembra non tenere conto della volontà di Clara di fare un figlio con lui; l’uomo infatti è deciso ad iniziare una nuova vita senza di lei, nonostante le dimostrazioni d’amore da parte di Clara non sembrano fermarsi.

Silvia fronteggiare lo shock della rapina subìta e non riesce a comunicare con Michele, mentre la figlia dei due Rossella passa delle giornate difficili. Niko, che ha ricevuto un colloquio nello studio legale Leona da parte di Beatrice, che vuole farsi perdonare, si mostra freddo con Leonardo e sembra che la loro amicizia faccia un passo indietro. Bice e Cotugno sembrano affiatati e Mariella fa le spese dei piani di vendetta di Bice e se la prende con Guido.

“Un posto al sole” è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3.