Patrizio Rispo: chi è l’attore noto per la soap Un posto al sole

Chi è Patrizio Rispo, l’attore noto per la soap opera Un posto al sole: cosa sapere su di lui, non solo il ruolo di Raffaele Giordano.

Classe 1956, Patrizio Rispo è noto al grande pubblico per la soap opera di Rai 3, Un posto al sole, dove dal 1996 interpreta il ruolo di Raffaele Giordano. La popolarità raggiunta con quel ruolo lo porta a realizzare diverse iniziative collaterali.

In realtà, il suo esordio è sul grande schermo con Nel regno di Napoli, regia di Werner Schroeter, nel 1979. Nei primi anni Ottanta, recita poi nel film Ricomincio da tre, esordio alla regia di Massimo Troisi, icona del cinema napoletano.

Cosa sapere sull’attore Patrizio Rispo

Nei primi anni Novanta, lo ritroviamo nel cast di Morte di un matematico napoletano, regia di Mario Martone, poi recita per Nanni Loy, Renzo Martinelli, Eduardo Tartaglia e Riccardo Milani. Guy Ritchie lo inserisce anche nel film Travolti dal destino, remake del ben più noto Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto del 1974 di Lina Wertmüller.

Sul piccolo schermo, l’esordio è in La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani, regia di Luigi Perelli, intorno alla metà degli anni Novanta. Vincitore della Grolla d’oro come migliore attore 2003 a Saint Vincent, ha preso parte a decine tra fiction e pellicole del grande schermo, ma per molti sarà sempre Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Paladini.