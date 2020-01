Protagonista di ‘Un posto al sole’, Imma Pirone nel quotidiano aiuta la mamma con la sua impresa di pulizie ed è lieta di farlo.

Gli appassionati della fiction di Rai Tre – Un Posto al Sole – sono abituati a vederla nei panni della cameriera Clara, la giovane che conquista il cuore di Alberto Palladini. Nessuno immagina, però, che nella vita di tutti i giorni Imma Pirone faccia parte di un’impresa di pulizie e vada a lavare condomini e appartamenti insieme alla mamma. Imma ha cominciato ad aiutare la mamma dopo la morte del padre e oggi che finalmente ha trovato un ruolo come attrice e che altri vorrebbero scritturarla per nuovi ruoli si trova in una situazione di stallo: da un lato non vuole lasciare sola mamma, dall’altro non vuole abbandonare la recitazione.

La giovane attrice ha raccontato il suo lavoro con la mamma al quotidiano ‘Il Mattino‘, spiegando come le dia grande soddisfazione aiutarla: “Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire. Non mi vergogno. Anzi, lo faccio a testa alta”.

Imma Pirone, il sogno della danza, le difficoltà e l’ostinazione

L’attrice viene da una famiglia numerosa, ha 5 sorelle ed un fratello, mandata avanti dalla ditta di pulizie che prima era gestita da mamma e papà. Spesso c’erano difficoltà economiche e da piccola ha dovuto rinunciare al suo più grande sogno, la danza: “Ho dovuto smettere perché un giorno mi hanno chiamato per il pagamento della retta e per dirmi dei costi successivi. Io non sapevo come dirlo a casa. Alla fine, a mio padre, per non dargli dispiacere, dissi che mi ero stancata di ballare. Non era vero. La danza era il mio sogno e non avrei voluto fare altro”.

Nel 2010 Imma aveva partecipato a Miss Italia, ma prima della finale c’è stato l’evento che ha cambiato la sua vita: la morte del padre. Da quel giorno ha deciso di aiutare la mamma e i fratelli con la ditta di pulizie. Nel frattempo si è iscritta ad un corso di recitazione ed alla fine ha avuto la chance ad ‘Un Posto al Sole‘. Ha cominciato come comparsa poi è diventata una delle protagoniste ed ora è richiesta per altri ruoli.