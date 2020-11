GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini hanno un flirt?

Le voci si rincorronon e il gossip imperversa, alla vigilia dell’entrata nella Casa del Grande Fratello VIP di Stefano Bettarini. Pare, infatti, che ci sia un flirt in atto tra lui e Elisabetta Gregoraci.

A poche ore dall’entrata nella Casa del Grande Fratello di Stefano Bettarini, già iniziano le voci e i gossip su di lui e sul suo probabile flirt con Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente del reality di Alfonso Signorini. Paola Perego si è espressa a riguardo, sollevando un polverone di gossip…

Bettarini e Gregoraci avevano “i camerini vicini”

Le voci di corridoio stanno parlando di un flirt in atto tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, già da quando i due facevano parte del cast di Questa Domenica, trasmissione di Canale 5 sostitutiva di Buona Domenica di Maurizio Costanzo, condotta da Paola Perego. Pare, infatti, che la tenerezza tra i due sia cominciata proprio durante la registrazione del sopracitato programma.

Proprio la conduttrice di Questa Domenica, Paola Perego, in un’intervista a Nuovo Tv, si è pronunciata sull’argomento, rimanendo sempre enigmatica, non confermando ma in fondo nemmeno smentendo le voci: “Non saprei, all’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta”. Parole vaghe ma non troppo, da cui trapela forse qualcosa e il gossip imperversa.

Poi, ad un tratto, la rivelazione: “Si scambiavano attenzioni particolari e avevano i camerinin in comune“. Queste parole sembrano essere la definitiva conferma che qualcosa tra i due c’è e si percepiva già dai tempi di Questa Domenica e le voci di certo non accennano ad affievolirsi proprio adesso che Bettarini entrerà nella Casa del GF Vip insieme ad Elisabetta.