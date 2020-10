Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini | ‘Lei teme il suo ingresso al GF’

Tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini c’è stato davvero qualcosa in passato? “Lei teme non poco l’entrata di lui nella casa”.

Tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini c’è stato o c’è qualcosa? Se ne parla nella puntata di venerdì 30 ottobre 2020 di ‘Mattino 5’. Il talk del mattino di Mediaset condotto da Federica Panicucci già in altre circostanze si è soffermata sulla ex moglie di Flavio Briatore e sulle vicende che le gravitano attorno. Proprio nella serata di oggi è previsto l’ingresso di Bettarini all’interno della casa del GF Vip 2020, assieme a Giulia Salemi.

I due avrebbero dovuto fare la loro entrata all’interno della casa di Cinecittà già ad inizio settimana. Ma la notizia della positività di una terza new entry, Selvaggia Roma, ha spinto la produzione a posticipare la cosa. I concorrenti del GF Vip 2020 sanno di tutto ciò, dopo che in origine sarebbe dovuta essere una sorpresa. E Biagio D’Anelli, opinionista di ‘Mattino 5’, svela che il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini potrebbe riservare delle sorprese.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, la rivelazione di Biagio D’Anelli

“Lei ha paura dell’ingresso dell’ex calciatore e ne ha parlato agli altri inquilini”. Colpa di alcune voci di gossip relative ad un presunto flirt avvenuto in passato tra i due. Poi ci si è concentrati su Pierpaolo Pretelli, che è un pretendente della bellissima 40enne di Soverato. Anche se c’è chi non crede nell’ex velino, come Arianna David. “Pierpaolo ha preso parte anche a ‘Temptation Island’, diciamo che non mi fiderei molto di lui. Sono convinta che tra lui e la Gregoraci non ci sia amore”. Anche se lui in realtà sembra molto preso.

