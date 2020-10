La relazione segreta tra Elisabetta Gregoraci e Bettarini, cosa c’è di vero

L’ex concorrente del Grande Fratello Milo Coretti ha raccontato al settimanale ‘Nuovo’ che tra Elisabetta Gregoraci e Bettarini c’era grande intimità.

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è stata al centro di rumor e indiscrezioni costantemente. Qualche tempo fa il suo ex agente ha dichiarato che, a suo avviso, la relazione con Flavio Briatore non è stata caratterizzata da vero amore ma dall’interesse della showgirl per le possibilità che l’imprenditore le poteva offrire. Un’accusa pesante, alla quale Elisabetta non ha al momento potuto replicare.

Nell’ultimo numero di ‘Nuovo’ viene condivisa un’altra testimonianza riguardante il passato della Gregoraci, offerta in questo caso dall’ex gieffino Milo Coretti. Il vincitore della settima edizione del reality è stato intervistato riguardo il recente ingresso in casa di Stefano Bettarini. Pare infatti che tra l’ex calciatore e la showgirl ci fosse un’intesa speciale di cui tutti, dietro le quinte, erano a conoscenza.

Elisabetta Gregoraci ha avuto una relazione con Stefano Bettarini?

Nell’intervista concessa al settimanale, Milo spiega: “Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che Elisabetta e Stefano fossero fidanzati. Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o amicizia intima e tutti quelli che facevano parte del programma lo sapevano perché nulla veniva nascosto”. L’intervistatore a quel punto gli chiede come ha fatto a capire che il legame tra loro fosse così profondo e Milo risponde: “Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti, senza farsi alcun problema. Non solo: io avevo il camerino accanto al loro e attraverso quei muri sottili percepivo che c’era una forte… Complicità!”.

Milo racconta anche il momento in cui quella complicità è scomparsa di botto ed i due si sono allontanati: “Non ricordo i dettagli, ma so che ad un certo punto c’è stata una mezza lite tra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa. Di punto in bianco i due si sono allontanati e tra loro non c’è stata più complicità, nemmeno durante la trasmissione”.