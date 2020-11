Amanda Knox | brutta figura sui social | utenti furiosi | ‘Pensa a Meredith’

Tanti utenti si scagliano contro Amanda Knox e contro il vittimismo che trasuda dai suoi tweet. Lei parla di elezioni in questo modo.

Brutta caduta di stile per Amanda Knox, la cui immagine ha subito un importante contraccolpo dopo una battuta che lei stessa ha rilasciato su Twitter. Rivolgendosi in merito alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Amanda ha scritto che “qualunque sarà l’esito, non potrà essere peggiore dei miei quattro anni di carcere fatti in Italia, mentre studiavo all’estero”.

LEGGI ANCHE –> Amanda torna in Italia per incontrare il suo grande accusatore

Il riferimento è alla sua prigionia dopo una prima sentenza che la indicava come colpevole, assieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito. Il delitto di Perugia nel quale entrambi furono coinvolti vide l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, il 1° novembre del 2007. Successivamente entrambi furono prosciolti e tornarono in libertà, mentre venne arrestato l’ivoriano Rudy Guede, anche lui di 33 anni come Amanda Knox. Quest’ultima è poi tornata a casa e ha scritto un libro sulle sue peripezie, parlando anche in convegni e simili di tutto quanto vissuto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE –> La foto di Amanda fa infuriare tutti: stava andando da Meredith a Perugia

Amanda Knox, critiche aspre dopo i suoi messaggi social

E dando alla propria platea quasi l’impressione di essere la vera vittima di quel che accadde in via della Pergola anni fa. La battuta fatta dalla Knox ha ricevuto critiche perché, anzitutto non c’entra nulla con l’esito delle elezioni. Ma in particolar modo è risultato di cattivo gusto ed irrispettosa della memoria di Meredith Kercher. Una cosa che parecchi utenti non hanno dimenticato di farle notare. “Guarda che c’è una ragazza che è stata brutalmente assassinata”. “Mi dispiace per quella giovane che non ha mai fatto ritorno dai suoi studi all’estero”. “Suppongo che a Meredith sia andata molto peggio”.

Aveva paragonato anche la pandemia alla sua precedente situazione

“Sono certo che la famiglia della ragazza assassinata apprezza che tu trovi il modo per fare dell’ironia su tutto questo, si si”. Sono alcuni dei messaggi che hanno travolto Amanda. Lei si è sposata con il musicista Colin Sutherland. E non è la prima volta che mette a paragone delle vicende di attualità con il suo passato. Era successo nei mesi scorsi anche con la pandemia in corso in tutto il mondo, quando aveva affermato che tutto questo le ricorda il carcere. Ora in diversi hanno smesso di seguirla sui suoi profili personali social.

LEGGI ANCHE –> Delitto Cerciello Rega, la madre di Elder Lee: “Fai come la Knox”