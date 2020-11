Emma Marrone, supporto ad Alessandro Cattelan: “Sei il nostro capitano”

Emma Marrone, la nuova giudice di X-Factor, dà il suo pieno supporto ad Alessandro Cattelan, risultato positivo al Coronavirus.

Anche il conduttore di “X-Factor” Alessandro Cattelan è risultato positivo al Coronavirus. Il presentatore ha annunciato l’esito dei controlli direttamente sui social, sconvolgendo i suoi colleghi e i suoi fans. Attualmente Cattelan è in totale isolamento, ma non sta soffrendo la solitudine: sua moglie gli prepara pranzo e cena e le sue figlie gli fanno trovare disegnini sotto la porta.

“Oggi, facendo i controlli periodici tipici di questi giorni, ho scoperto di essere positivo al Covid“, così ha dato l’annuncio Alessandro Cattelan. Il conduttore ha ricevuto subito l’affetto e il sostegno da parte dei suoi compagni di avventura di “X-Factor“, tra cui Emma Marrone: “Sei il nostro capitano, tieni duro Alessandro!“. Il presentatore seguitissimo ha chiarito la situazione con i suoi fans: mentre si trova in totale isolamento è in attesa di effettuare il tampone molecolare. La notizia di Cattelan arriva negli stessi giorni in cui anche altri personaggi del mondo dello spettacolo sono stati colpiti dai virus: basti pensare a Carlo Conti, Paola Perego o Gerry Scotti.

Emma Marrone, giudice amata dal pubblico

I fans continuano ad apprezzare il ruolo di Emma Marrone come giudice della nuova stagione di “X-Factor” e la cantante salentina ha spiegato che è pronta a riconoscere il talento degli altri artisti, in quanto ne vale della sua coerenza. Emma si sente pronta per spronare i giovani concorrenti a dare il meglio di loro e a tirar fuori tutto il proprio talento.

Forse la ex concorrente di “Amici” sfrutterà anche questa sua esperienza agli esordi della sua carriera per aiutare i suoi concorrenti e fornire loro dei consigli preziosi su come affrontare il percorso televisivo e artistico. Intanto il suo pubblico continua ad apprezzare come la celebre cantante sta affrontando l’esperienza ad “X-Factor” come giudice.