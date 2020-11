GF Vip, scena hot tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: cos’hanno fatto

Al Grande Fratello Vip l’atmosfera si fa sempre più bollente: dichiarazione d’amore e bacio appassionato tra Dayane Mello e Adua Del Vesco.

Dayane Mello e Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, stanno rendendo bollente l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La modella brasiliana e la fascinosa attrice hanno instaurato una bella amicizia, spesso parlano e si confidano nella “lavatrice”… ma ora c’è qualcosa di più. Le dichiarazioni e i baci sulle labbra delle scorse ore, nonostante entrambe si dichiarino eterosessuali, sembrano essere il preludio di una nuova love story.

Momenti di passione nella Casa del Grande Fratello Vip

E’ successo tutto ieri sera. Dopo qualche casto bacio sulle labbra, durante la festa di Halloween, Dayane e Rosalinda si sono scambiate un lungo bacio a stampo, suscitando l’ilare stupore di Tommaso Zorzi che ha chiosato: “Ciao Giuliano, un saluto”. Per chi non lo ricordasse, infatti, Rosalinda è fidanzata da anni con Giuliano, mentre Dayane ha confessato di aver avuto molti uomini e di aver “fatto molte esperienze sessuali”. Tant’è.

Un’ora dopo, in giardino, le due hanno fatto il bis, alzando il livello di intensità. Dayane, un po’ alticcia, ha guardato Rosalinda seduta sulla sedia e ha detto: “Sei perfetta, sei bellissima, mamma mia, mi sa che io mi sono innamorata di te”. E la siciliana con sguardo complice ha chiesto conferma: “Ti sei innamorata?!”. “Sì” ha bisbigliato di rimando la Mello, ripetendo di essere innamorata. Quindi Rosalinda: “Mi stai mettendo in crisi, dai stai scherzando”. “Certo, poi qui le parole hanno un peso. Ma tu sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, per me più di loro”. Ancora Rosalinda: “Però io ti voglio più di bene”. E giù ancora effusioni…

