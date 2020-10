Adua Del Vesco e Morra, lo scoop: “Hanno un accordo”, parla Luxuria

Vladimir Luxuria ha lanciato uno scoop su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Sembrerebbe che i due attori hanno stipulato un accordo.

Il settimanale Nuovo ha intervistato Alessandro Cecchi Paone, Roberta Beta e Vladimir Luxuria per dare i voti ai concorrenti del “GF Vip 5“. Proprio la ex parlamentare ha dato un giudizio decisamente negativo su due partecipanti: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, muovendo delle accuse pesanti nei loro confronti.

Secondo l’opinionista di Barbara D’Urso ha dichiarato di ritenere che quest’ultima abbia recitato durante tutto il tempo trascorso nella Casa del “Grande Fratello Vip“: “Lei è più brava a recitare nella Casa che nelle fiction”. Successivamente Vladimir Luxuria ha voluto insinuare un dubbio su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ritenendo che tra i due ci sia un tacito accordo: “Secondo me, poi, Adua e Massimiliano hanno un tacito accordo: nascondono un segreto che ancora non conosciamo“. Luxuria tornando a parlare dei due gieffini ha dichiarato al settimanale Nuovo di essere sicura che i due mentano spesso e volentieri agli altri inquilini: “Lei mente e lo fa con un rosario in mano, dimenticando che la falsa testimonianza è un peccato“.

Le critiche di Vladimir Luxuria su Adua Del Vesco

Le critiche ad Adua Del Vesco, però, non terminano con Vladimir Luxuria, in quanto anche Roberta Beta ha espresso un giudizio negativo sulla concorrente del “GF Vip“: “Le do un bel 5 perchè non si sputa sul piatto dove si è mangiato fino a poco tempo fa”. La Luxuria ha espresso anche la sua opinione in merito alla popolare e amata contessa Patrizia De Blanck, non nascondendo di credere che da una nobildonna ci si aspetterebbe un comportamento ben differente.

“Quando si pensa ad una contessa ci si immagina una figura d’altri tempi, mentre lei assomiglia più a una scaricatrice di porto“, ha detto al settimanale Nuovo Vladimir Luxuria. In effetti, dal momento in cui Patrizia De Blanck è entrata nella Casa del “GF Vip” ha avuto un linguaggio piuttosto colorito.