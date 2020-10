Francesco Oppini diventa una furia: lo scontro con Dayane Mello

Francesco Oppini ha avuto un confronto duro con Dayane Mello a seguito di una nomination: la reazione del concorrente del GF Vip

Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello. Protagonista questa volta è stato Francesco Oppini, che si è arrabbiato vistosamente dopo le motivazioni di Dayane Mello per la nomination. La scelta non è piaciuta affatto al telecronista sportivo di 7Gold che dovrà competere al televoto contro Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Così subito l’ha criticata esprimendo il suo parere: “Posso dire che sei arrogante, bugiarda e anche aggressiva”. Dayane si voleva giustificare e ha detto ‘Amore’, ma lo stesso concorrente del GF Vip ha detto: “Amore mio ci chiami qualcun altro!”.

Francesco Oppini, la critica a Dayane Mello

Lo stesso concorrente non l’ha presa affatto bene e ha rivelato: “Se per te un mese e mezzo vissuto qua dentro non vale niente e arrivi a dare una motivazione come quella che hai dato è una motivazione ridicola. Le bugie hanno le gambe corte. Io ho la coscienza pulita. Sei arrogante, maleducata, aggressiva con molta tranquillità”. Infine, il telecronista ha svelato: “Se per te un mese e mezzo vissuto, non vale niente. Hai modi di fare assurdi: io a differenza tua, io non parlo perché non sono str***. Tu dici di peggio. Anche se non sei italiana non deve passare il concetto che tu capisci una cosa per un’altra”.