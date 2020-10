Coronavirus, Cristiano Ronaldo guarito: torna a disposizione di Pirlo

Viene poi spiegato: “L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Insomma, dopo le polemiche dei giorni scorsi, c’è la conferma della guarigione del campione portoghese, insieme a Leo Messi uno dei giocatori più forti al mondo nell’ultimo decennio.

La polemica di Cristiano Ronaldo, finalmente guarito dal Coronavirus

Nei giorni scorsi, all’immediata vigilia di Juventus – Barcellona di Champions League, che i bianconeri hanno perso in maniera netta, CR7 si è infatti lasciato scappare un commento del tipo “PCR is bullshit”, ovvero una frase traducibile in italiano con “Il tampone è una str…”. Una frase del genere non poteva passare inosservata e anche il più mediatico tra i virologi, Roberto Burioni, aveva sferzato il campione portoghese della Juventus.

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”, era stato l’ironico commento di Burioni, che aveva scatenato un dibattito in Rete. Adesso a quanto pare è tutto acqua passata e Cristiano Ronaldo può tornare a fare quello che gli riesce meglio, ovvero trascinare la sua squadra a suon di gol.