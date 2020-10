Madre lascia morire la figlia adolescente: voleva attirare l’attenzione

Una madre ha lasciato morire la figlia adolescente. Le nega le cure perché secondo lei era solo in cerca di attenzioni.

E’ Sharon Goldie la madre che non ha mosso un dito per salvare la figlia mentre era agonizzante sul divano. Secondo le indiscrezioni, la 45enne avrebbe solamente chiamato i paramedici. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi, la piccola Robyn era già morta da un’ora.

Sempre secondo le indiscrezioni, l’adolescente avrebbe ripetutamente chiesto aiuto alla madre, senza però ottenere nulla. Abbandonata a sé stessa, si sarebbe accasciata sul divano dove sarebbe deceduta di lì a poco. La madre l’avrebbe accusata di essere solamente in cerca di attenzioni e sarebbe uscita in giardino con un amico per bere qualcosa.

La madre era violenta da anni con la figlia

Robyn è morta a 13 anni per una peritonite. La madre le aveva impedito in ogni modo di curarsi e l’aveva lasciata da sola nonostante l’avesse vista agonizzante. La donna è stata poi arrestata e condannata. La ragazzina aveva anche provato a chiedere aiuto ai vicini di casa, ma la madre l’aveva fatta tornare immediatamente dentro casa.

La 13enne non era nuova a questi soprusi. La madre era sempre stata violenta nei suoi confronti. Non le dava abbastanza da mangiare e non si curava mai di lei. Robyn era quasi sempre denutrita e infreddolita perché non aveva vestiti con cui coprirsi. Nonostante Sharon Goldie avesse i soldi per mantenere la figlia, non le interessava. Dalle sue testimonianze ha affermato chiaramente di aver agito di proposito. La picchiava, la lasciava fumare cannabis e la faceva bere. L’avvocato difensore della donna ha dichiarato che la Goldie ha subito un trauma celebrale all’età di nove anni. La madre avrebbe quindi una percezione distorta delle sue azioni e di ciò che le accade intorno.

