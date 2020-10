Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

Ibrahimovic virus uno a zero per lo svedese. L’attaccante del Milan testimonial super efficace in una iniziativa della Regione Lombardia.

Nelle scorse settimane Zlatan Ibrahimovic era stato messo temporaneamente fuori dai giochi perché positivo. “Il virus ha deciso di sfidarmi, pessima mossa ” scherzò lui sui sui profili social. Ed ora che l’attaccante del Milan è guarito, la Regione Lombardia ha deciso di puntare sul carisma che da sempre contraddistingue l’attaccante del Milan per lanciare un messaggio di grande valenza sociale.

LEGGI ANCHE –> Cristiano Ronaldo tampone | ‘È solo una str..’ | bufera sullo juventino FOTO

In uno spot per sensibilizzare l’opinione pubblica ad assumere atteggiamenti volti alla sicurezza propria e degl altri, Ibrahimovic recita il seguente slogan: “Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus”. Una frase che fa decisamente effetto e che calza a pennello, visto il personaggio. La clip sta facendo il giro del web ottenendo consensi unanimi. Mai testimonial avrebbe potuto essere migliore, secondo numerosi utenti. Ed anche Ibra invita le persone ad indossare la mascherina ogni qual volta si esce di casa o si ricevono visite dai non congiunti. Mascherina che deve essere indossata in maniera corretta, non solo sulla bocca ma anche sul naso. “E ricorda il distanziamento. Rispetta le regole, insieme vincer

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Burioni sferza Cristiano Ronaldo: “Benvenuto in squadra”

Ibrahimovic virus, lo svedese è più forte: “Rispetta le regole e vinceremo”

La clip è stata realizzata sul terrazzo di Palazzo Lombardia, ad una altezza di 161,3 metri, con un panorama che domina tutta Milano. Anche il campione ha condiviso il filmato che lo vede protagonista, postandolo sui suoi profili social. Su Instagram in particolare è boom di consensi. Ed il governatore Attilio Fontana lo ringrazia, specificando come la punta svedese del Milan abbia accettato di far parte di questa iniziativa, che lo stesso Fontana aveva pensato dopo il derby di qualche settimana fa, deciso da una sua doppietta.

LEGGI ANCHE –> Ibrahimovic | lo svedese del Milan era stato positivo | i dettagli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI