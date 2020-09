Milan Ibrahimovic Covid. Il calciatore sarebbe positivo a seguito di un tampone effettuato nelle scorse ore. Si attendono conferme ufficiali.

Zlatan Ibrahimovic Covid, l’attaccante del Milan sarebbe risultato positivo a seguito di un tampone. Se ne sta parlando con insistenza sui social network. Il calciatore avrebbe dovuto prendere parte alla sfida che la sua squadra giocherà questa sera contro la compagine norvegese del Bodo Glimt per il terzo turno preliminare di Europa League.

Invece questa spiacevole notizia Ibrahimovic Covid costringerà ora l’atleta ad osservare un necessario periodo di isolamento a casa. Si prevede per il resto della rosa ed anche per i dipendenti del Milan che lavorano a stretto contatto (staff tecnico, preparatori, equipe medica, magazzinieri ed altri) a sottoporsi a tampone collettivo, a scopo precauzionale.

Ibrahimovic Covid, il comunicato del Milan

Già nella giornata di ieri era emersa la positività di Leo Duarte, difensore che fa parte della rosa allenata da Stefano Pioli. Mentre la settimana scorsa, sempre nel Milan, era emersa la positività del giovane attaccante Rafael Leao. Per quanto riguarda Ibrahimovic, c’è anche una vicenda polemica che lo riguarda in ottica Coronavirus, con un episodio avvenuto nello scorso mese di giugno. Infatti lo svedese era entrato nello spogliatoio dell’Hammarby dopo una partita appena vinta, per congratularsi con i giocatori. Quella è la squadra con la quale Zlatan si era allenato durante il periodo passato in patria in occasione del lockdown. Ma in tale circostanza aveva violato le norme vigenti per contrastare la diffusione del Coronavirus.

La società rossonera fa sapere: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”.