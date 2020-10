Ospite a sorpresa del salotto di Pomeriggio 5 è la messicana Gloria Contreras, chi è l’attrice scoperta da Lory Del Santo in The Lady.

Gloria Contreras, diventata famosa grazie al film scritto e diretto Lory Del Santo, The Lady, è nata in Messico nel 1987. Nella puntata di oggi 28 ottobre ritorna alla televisione italiana, dopo aver partecipato qualche anno fa a L’Isola dei Famosi. Infatti, è ospite del salotto televisivo di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5.

Proprio sulla sua partecipazione al reality, ha spiegato di aver incontrato molte difficoltà: “Non credevo fosse così dura, non mangiare per cosi tanti giorni è bruttissimo ma la cosa più fastidiosa in assoluto erano gli insetti, il mio il corpo è ricoperto da morsi di insetti e tagli ovunque”.

Cosa sapere sull’attrice messicana Gloria Contreras

L’attrice messicana ha esordito sin da giovanissima come modella ed è considerata davvero una persona molto intelligente: laureata in Marketing e Business internazionale, sembra che conosca perfettamente ben cinque lingue (spagnolo, inglese, italiano, francese e portoghese). Dal Messico si è trasferita a Milano circa 8 anni fa: qui ha stabilito la sua base, ma nel frattempo ha anche viaggiato molto in tutta Europa.

Seguitissima su Instagram, con oltre 400mila follower sul suo profilo, Patricia Gloria Contreras ha partecipato tra le altre a Chiambretti Supermarket, così come a Scherzi a parte, in coppia con Edwige Fenech. Ha quindi recitato ne Il Commissario Rex e successivamente in Non è stato mio figlio. Ma il ruolo che l’ha fatta davvero conoscere al grande pubblico è quello di Lona, la protagonista in The Lady, webserie di culto creata da Lory Del Santo.