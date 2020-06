Lory Del Santo, la confessione: “Notte d’amore folle con Aldo Montano”

Lory Del Santo, la confessione: “Notte d’amore con Aldo Montano”. Nessuno lo sapeva, anche il campione è stato sedotto dall’attrice.

Come riporta il Settimanale Nuovo Lory Del Santo ha fatto una confessione rivelando qualcosa sulla sua vita amorosa che nessuno sapeva.

Dopo i famosi flirt più o meno lunghi con Eric Clapton, Gianni Agnelli (“Mi chiamava sempre lui, è durata un paio d’anni”) e Adnan Khashoggi, Lory Del Santo rivela di aver avuto una bollente storia con l’atleta olimpico Aldo Montano.

L’incontro e la notte di fuoco: Lory Del Santo racconta tutto

E’ proprio lei a raccontare come è avvenuto: “Quando ho visto per la prima volta Aldo in tv mi sono detta: ‘Questo è veramente bello’. Poi l’ho incontrato una sera in un locale a Milano. Volevo conoscerlo, ma sono una persona discreta. Allora ho mandato una mia amica. Me l’ha portato al tavolo, ci siamo conosciuti. Ci siamo scambiati i numeri e dati appuntamento a Roma. E’ stato da me e poi non l’ho più visto. Una notte indimenticabile, una di quelle cose a cinque stelle…. Aldo mi ha confidato che aveva da sempre l’idea di passare una notte con me”.

La Del Santo poi, parlando sempre di sportivi, ammette anche un’altra notte di passione, quella con l’attuale CT della Nazionale Roberto Mancini. E rivela il trauma di essere stata sedotta e abbandonata dal tennista Krajicek.