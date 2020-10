Elisabetta Gregoraci, clausula choc nel contratto post matrimoniale

Il contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha una clausola abbastanza restrittiva per la showgirl.

La notizia del contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non è proprio nuova, anzi, risale al 2019. E’ tornata in voga nelle ultime ore in quanto potrebbe spiegare l’atteggiamento attuale della showgirl calabrese all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, svelato cosa ha detto a Pierpaolo in codice

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci squalifica | “Colpa di cosa ha fatto con Pretelli” | VIDEO

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. La showgirl è corteggiata insistentemente dal coinquilino nella Casa ed ex Velino di “Striscia la Notizia“, Pierpaolo Petrelli. Elisabetta, però, per il momento non sta cedendo alle advances e sta cercando il più possibile di mantenere la sua vita privata avvolta nel mistero, nonostante i tentativi del mondo del gossip di rintracciare i suoi ex fidanzati e scoprire quale siano realmente i suoi sentimenti nei confronti del coinquilino. Quando qualche giorno fa, nel cuore della notte, i due si sono scambiati dei messaggi in codice, i telespettatori si sono insospettiti ancora di più.

LEGGI ANCHE -> Mattino 5: gossip su Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini

La clausola choc per Elisabetta Gregoraci

Lo stesso conduttore del “GF Vip“, Alfonso Signorini ha interpellato Elisabetta sull’argomento, ma la showgirl non ne ha voluto sapere e non ha risposto chiaramente al presentatore, quindi il mistero ancora non è stato svelato. La curiosità dei telespettatori riguardo cosa si siano detti la Gregoraci e Petrelli di così importante da dover essere scritto in codice, non è stata ancora soddisfatta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

In una partecipazione da Piero Chiambretti a “CR4 – La Repubblica delle donne“, però, Alfonso Signorini aveva parlato del contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore, dicendo che: “La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone“. Ad oggi mancano pochi mesi dalla scadenza del contratto e questo potrebbe significare, finalmente, una vera chance per Pierpaolo Petrelli. O forse ci sono altri pretendenti ad attendere Elisabetta fuori dalla Casa?