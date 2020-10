Elisabetta Gregoraci, svelato cosa ha detto a Pierpaolo in codice

E’ stato svelato cos’ha detto la showgirl Elisabetta Gregoraci in codice all’ex Velino Pierpaolo Petrelli.

La conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci ha comunicato con Pierpaolo Petrelli scrivendogli sulla mano, di notte, per non rendere noto il contenuto di quanto detto. Forse però è il segreto custodito da Elisabetta nella Casa del “Grande Fratello Vip” è stato svelato.

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini, in diretta, durante la 23esima puntata della quinta edizione del reality più spiato d’Italia, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda del segreto tra Elisabetta e Pierpaolo. L’ex moglie di Flavio Briatore, però, ha sapientemente evitato l’argomento, non volendo svelare l’arcano. Eppure, la questione non è chiusa, anzi potrebbe essere già stata risolta e proprio dal direttore del settimanale Chi. A gennaio, infatti, ospite in una puntata pre-Covid da Piero Chiambretti a “CR4 – La Repubblica delle Donne” e aveva parlato di un “contratto post matrimoniale” pazzesco tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Il pazzesco contratto post matrimoniale di Elisabetta Gregoraci

“La condizione che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi“, aveva detto Alfonso Signorini da Piero Chiambretti. Questo spiegherebbe perché quando la showgirl calabrese si è frequentata con Francesco Bettuzzi, non si è mai mostrata in pubblico con lui. L’imprenditore, di recente, ha dichiarato proprio su Chi di aver avuto una storia segreta con Elisabetta durata ben tre anni.

“Ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci. Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati“, aveva detto l’imprenditore Bettuzzi. Se il contratto post matrimoniale fosse vero, spiegherebbe perché la Gregoraci all’interno della Casa del “GF Vip” non voglia mostrarsi in atteggiamenti intimi con Pierpaolo Petrelli, con il quale c’è una palese attrazione. Dal canto suo, l’ex Velino, interrogato dal conduttore del reality sul “segreto delle mani“, non ha risposto chiaramente sostenendo che per la showgirl la preoccupazione principale è per il figlio Nathan Falco.