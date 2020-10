Giulia De Lellis e Carlo Beretta, retroscena piccante: ecco cosa hanno fatto

La nuova coppia formata da Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembra ormai lanciatissima: i due sono stati beccati insieme in una location esclusiva.

Prove di luna di miele per Giulia De Lellis e Carlo Beretta. I due, secondo il magazine Chi domani in edicola, hanno trascorso insieme il weekend in un noto resort in Franciacorta. E a un certo punto, quando è arrivato il momento della “buonanotte”, sarebbero andati via insieme. La procace influencer e l’erede della dinastia di industriali sembrano fare proprio sul serio.

La love story tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Lo sesso Andrea Damante, ospite pochi giorni fa a Verissimo, non ha potuto che confermare cha la sua ex e Carlo Beretta si vedono. Ironia della sorte, i due maschietti erano cari amici: lo scorso luglio avevano anche affittato una casa a Forte dei Marmi per trascorrere una pezzo di vacanze estive. Ed è proprio lì, sotto i suoi occhi, che Giulia e Carlo si sono conosciuti e innamorati.

Giulia De Lellis, dal canto suo, sostiene di avere la coscienza più che pulita. Nessun tradimento né sgambetto. Ma il buon Damante è comprensibilmente amareggiato, avendo constatato che la sua ex compagna flirta con uno dei suoi sodali. “L’ex fidanzata assieme al tuo amico, è la storia più vecchia del mondo, ma fa male”, ha chiosato con una punta di delusione l’ex tronista. Il triangolo no, cantava quel tale…

EDS