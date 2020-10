Giulia De Lellis racconta l’aggressione subìta: “Ecco che mi hanno fatto”

Arriva via Instagram la conferma dei rumors sull’aggressione di cui è stata vittima Giulia De Lellis a Milano tempo fa: l’influencer è stata aiutata da un passante.

Meno di una settimana fa il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che Giulia De Lellis sarebbe stata aggredita in centro a Milano. E oggi è stata la stessa influencer, attraverso il suo profilo Instagram, a confermare la notizia, smentendo però i rumors secondo cui nessuno dei presenti l’avrebbe aiutata in quella spiacevole circostanza. La 24enne romana ha inoltre precisato che chi di dovere si sta occupando della cosa e che lei sta bene.

Il trauma vissuto da Giulia De Lellis

In alcune “storie” pubblicare su Instagram poche ore fa Giulia De Lellis ha ammesso di essere stata vittima di un furto in centro a Milano, ma di non aver riportato, fortunatamente, nessuna grave conseguenza. “È vero, sono stata aggredita due settimane fa circa – ha spiegato l’influencer in un video caricato sul suo profilo -. Non ne ho mai parlato perché se ne sta occupando chi di dovere. Infatti, non riesco a capire come sia uscita questa cosa”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi rettificato alcune imprecisioni: “Hanno scritto che c’era tanta gente e che nessuno mi ha aiutata, anzi mi avrebbero fatto delle foto… Questo non è vero, nessuno mi ha fotografata anche perché penso che glielo avrei dato in testa il telefonino. C’era soltanto un signore gentilissimo che mi ha soccorsa subito, anzi lo ringrazio anche pubblicamente”. “Io sto bene”, ha ribadito la Nostra per rassicurare i suoi milioni di followers, “non sono riusciti a farmi del male”.

