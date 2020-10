Carlo Gussalli Beretta, chi è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha confermato indirettamente la relazione con Carlo Gussalli Beretta: scopriamo chi è il giovane ereditiere.

La notizia del fidanzamento era nell’aria. Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta erano stati paparazzati in diverse occasioni mentre passavano del tempo insieme e mancava solo l’ufficialità. Nel frattempo, ovviamente, poteva capitare qualsiasi cosa e la relazione concludersi in un breve flirt estivo, ma l’influencer ha confermato(anche se in maniera indiretta e non proprio ufficiale) nei giorni scorsi che Carlo è il suo nuovo fidanzato.

Da tempo infatti i suoi follower le chiedevano notizie sulla sua relazione con Damante e sui motivi che hanno portato alla nuova rottura. Dopo la pubblicazione delle foto insieme a Carlo Gussalli Beretta, le hanno chiesto se avesse lasciato Andrea per il nuovo partner. Giulia ha negato categoricamente di aver tradito Damante, ma non ha negato di avere una relazione con Carlo: “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego…Tra un’illazione e una domanda c’è differenza”.

Chi è Carlo Gussalli Beretta

Nato a Brescia, il 22enne Carlo Gussalli Beretta è nipote del fondatore di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota azienda di produzione di armi (molti conosceranno la pistola che porta lo stesso nome) leader del settore in Italia e non solo. Sin da piccolo, però, Carlo ha deciso di intraprendere una propria strada, cercando la propria fortuna in solitario e non come membro dell’azienda di famiglia. Dopo uno stage all’Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point adesso sta effettuando un altro stage alla Bombardier Transportation di Berlino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il giovane Carlo è salito agli onori della cronaca gossippara un paio di anni fa, quando è stato paparazzato in compagnia di Dayane Mello. La loro relazione si è conclusa dopo soli sei mesi di fidanzamento. Qualche tempo fa è stato accostato all’ex concorrente del GF Sara Soldati, mentre adesso sembra essere la nuova fiamma di Giulia De Lellis.