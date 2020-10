Giulia De Lellis, la dura replica alle parole di Andrea Damante

By

Dopo l’ospitata di Andrea Damante a Verissimo, la sua ex Giulia De Lellis replica sui social: “Ho la coscienza pulita”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una delle coppie scoppiate più chiacchierate di sempre. Da piccioncini invidiati da tutti dopo essersi scelti a Uomini e Donne, sono diventati gli ex più gossippati . La De Lellis scrive “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza“, in cui racconta del tradimento di lui che li ha portati a lasciarsi, per poi ritrovarsi di nuovo e lasciarsi definitivamente un’ultima volta.

“Ho la coscienza pulita”, dice la De Lellis

Andrea Damante è stato ospite a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, e le sue parole hanno fatto saltare la pulce nell’orecchio dei fan della coppia, che continuano a supportarli sui social. L’ex tronista ha detto, alle camere di Canale 5, di aver avuto un presentimento che solitamente non ha con le ragazze dei suoi amici.

Sui social è subito corsa al gossip e ai commenti da parte dei fan della coppia. La replica della De Lellis non tarda ad arrivare. “Ho visto quello che è passato in televisione. Mi sento di dirvi che ho la coscienza pulita e si può fare sempre tutto” queste le parole della ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social.

Giulia ha anche rassicurato i fan che ha la coscienza pulita ma è anche tranquilla. Infatti è noto ormai che l’ex corteggiatrice sia decisamente passata oltre la storia d’amore con Andrea Damante. Oggi vive liberamente la sua nuova relazione con Carlo Gussali Beretta, già presentato in famiglia.

Questo zittisce i gossip su un possibile nuovo riavvicinamento tra lei e Damante, cosa che forse auspicavano i fan della coppia nelle numerose fanpage ancora esistenti, continuano a sperare in un futuro per i due.