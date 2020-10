Voli low cost, Ryanair aumenta i collegamenti con il Sud Italia. Tutto quello che bisogna sapere.

È partita la guerra delle low cost nel mercato interno italiano, nonostante la grave crisi del trasporto aereo dovuta alla pandemia di Covid-19 che ha letteralmente paralizzato i viaggi.

Gli investimenti aggressivi di Wizz Air in Italia, con l’apertura di nuove basi, l’aumento dei collegamenti e biglietti a prezzi stracciati, ha costretto gli altri vettori a inseguirla per non perdere fette importanti di mercato. Anche perché in questo momento, di limitazioni ai viaggi internazionali, i voli domestici sono gli unici sicuri per le compagnie aree, almeno fino a un prossimo probabile lockdown o a eventuali limitazioni agli spostamenti tra le regioni.

Pertanto, sia EasyJet che Ryanair stanno aumentando la loro offerta, in particolare nei collegamenti verso il Sud Italia. Si tratta del settore di mercato italiano che più attrae le compagnie aeree, per il pendolarismo tra Nord e Sud, per motivi di lavoro, studio e per il turismo. I collegamenti finora sono stati insufficienti e soprattutto costosi, rispetto ai voli per le altre destinazioni europee. L’ingresso aggressivo di Wizz Air in questo settore ha obbligato le altre compagnie ad adeguarsi, aumentando i voli e abbassando i prezzi. Tutto a vantaggio dei viaggiatori. Se al momento, a causa della pandemia le compagnie hanno chiuso momentaneamente alcune basi e cancellato voli – l’inverno con la pandemia non promette nulla di buono – la sfida è aperta per la prossima primavera estate.

Nel frattempo alcuni collegamenti saranno attivati già in questa stagione. Le ultime notizie riguardano i nuovi voli di Ryanair verso il Sud Italia.

Voli low cost, Ryanair aumenta i collegamenti con il Sud Italia

Novità da Ryanair con l’apertura di nuovi collegamenti tra Nord e Sud Italia. Si amplia dunque l’offerta di voli interni, nonostante la crisi del trasporto aereo causata dalla pandemia. Le nuove rotte saranno operative già dai primi di dicembre. La scelta del periodo vuole chiaramente agevolare i rientri per le festività al Sud e il turismo natalizio. Con l’auspicio che il Covid-19 non rovini tutto.

Negli ultimi giorni, Ryanair ha annunciato nuovi voli da Lamezia Terme a Perugia e Verona, che partiranno il 3 dicembre, con due frequenze settimanali il giovedì e la domenica, fino al 25 marzo 2021. Prima ancora, la compagnia low cost aveva già comunicato la nuova tratta da Lamezia Terme a Torino, prendendo gli slot lasciati liberi da Blue Air e Volotea.