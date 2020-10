X-Factor, Blind: chi è il giovane protagonista del talent

Blind è un giovane rapper protagonista di X-Factor 2020. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Blind è un rapper che ha fatto breccia nel cuore di Emma a X-Factor 2020. Il giovane artista umbro è stato in grado di mostrare la sua sensibilità dietro la classica apparenza da ragazzaccio “duro e puro”. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Blind di X-Factor

Blind, all’anagrafe Franco Popi Rujan, è nato a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, nel 2000, ed è cresciuto in un quartiere di periferia. A X Factor ha dichiarato: “Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio”. La sua non è stata un’adolescenza semplice, tra fughe momentanee da casa e frequentazioni poco raccomandabili. Ma ha deciso di rifarsi attraverso la musica. E ha ricevuto sostegno anche economico dai suoi amici per arrivare dov’è oggi.

Superate con successo le audizioni con l’inedito Cuore nero, scritto dopo essersi lasciato con la fidanzata, Blind è arrivato ai Bootcamp con un altro brano scritto da lui, Cicatrici, un pezzo intenso e forte che ha conquistato niente meno che Emma Marrone. Ma ora viene il bello… Su Instagram, intanto, Blind ha uno degli account più seguiti tra tutti i concorrenti dell’edizione 2020…

EDS