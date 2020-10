X Factor, terminati i Bootcamp: ecco le categorie e i cantanti

Sono terminati i Bootcamp di X Factor con la divisione dei cantanti nelle varie categorie: ecco le scelte di Mika, Emma, Manuel Agnelli ed Hell Raton

I Bootcamp di X Factor 2020 sono terminati nella puntata di giovedì 15 ottobre. E così i giudici hanno diviso i vari cantanti che hanno scelto nelle rispettive categorie: Under Uomini a Emma, Hell Raton seguirà le Under Donna, mentre i Gruppi sono andati Manuel Agnelli con Mika che prenderà, infine, gli Over. I prossimi appuntamenti saranno così ricchi di sorprese con lo studio approfondito da parte dei cantanti scelti per questa nuova edizione.

X Factor, la lista dei cantanti scelti

Nella prima puntata dei Bootcamp 2020 Hell Raton ha scelto Casadilego, Ale, Cmqmartina, Daria Huber e Mydrama. Per quanto riguarda Mika, invece, ha deciso andare avanti con i cinque Over: N.A.I.P., Kaima, Disarmo, Vergo e Eda Marì. Nella serata di ieri, invece, Emma ha scelto i cinque Under Uomini scelti da Emma: Blue Phelix, Blind, Roccuzzo, Leo Meconi e Santi. Infine, i Gruppi di Manuel Agnelli saranno Little Pieces of marmelade, Wime, Yellow monday, Manitoba e Melancholia.