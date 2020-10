X-Factor, cmqmartina: chi è la giovane protagonista del talent

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo cmqmartina, chi è la giovane protagonista del talent show.

Si chiama Martina Sironi, ha 21 anni e viene da Monza, ma per tutti ormai è cmqmartina ed è sicuramente il nome “noto” di quest’edizione di X-Factor. La giovane cantante infatti ha al suo attivo una produzione abbastanza interessante e ha ottenuto diverse importanti recensioni per il suo lavoro discografico.

La sua passione per la musica nasce quando la mamma la iscrive a un corso di canto da bambina, per poi crescere grazie al cantautorato italiano. La svolta arriva alle medie, quando conosce i Beatles, ma la vera formazione musicale è altra: la techno prima e poi sperimentazioni elettroniche successivamente.

Cosa sapere su Martina Sironi detta cmqmartina

Seguita sul suo profilo Instagram da oltre 20mila follower, cmqmartina si è presentata alle audizioni di X-Factor con un inedito dal titolo “Lasciami andare”, dedicato alla madre e contenuto nel suo album d’esordio. Il disco si chiama “DISCO” e ha sancito una sorta di ritorno alla cassa dritta anche nel mondo indie. I brani proposti da questa giovanissima cantante mescolano il cantautorato a sonorità elettroniche anche abbastanza spinte. Nell’album non manca la cover di “Dio, come ti amo” di Domenico Modugno.

Parlando della genesi del progetto e del disco, la ragazza ha rivelato in un’intervista a Rockit.it di qualche mese fa: “Il progetto cmqmartina in realtà nasce quasi per caso e un po’ per gioco con un amico, Matteo Brioschi, il produttore dei pezzi. Ho scoperto che è l’unico modo in cui riesco ad esprimermi al meglio e sopratutto a capirmi a fondo. Ho un po’ riscoperto me stessa e ho capito tante tante cose, da quando scrivo canzoni”. Gli ascolti del suo passato nei suoi brani si sentono tutti e anche quelli del presente, da Cosmo agli Zen Circus, passando per Cesare Cremonini.