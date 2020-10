Previsioni meteo per sabato e domenica. Che tempo farà questo weekend di ottobre?

Quali sono le previsioni meteo per il weekend in arrivo? Siamo ormai alla fine di ottobre e, dopo diversi giorni di pioggia e maltempo anche intenso, ora sembra che le temperature siano in rialzo e che ci sia una buona dose di sole. Ma durerà questa alta pressione anche per sabato e domenica?

La tendenza meteo generale per il weekend

Secondo gli esperti di 3bMeteo l’alta pressione che, fino ad oggi, sembrava aver protetto e coccolato l’Italia, sta un po’ cedendo il colpo di fronte ad una perturbazione atlantica che sta lentamente facendo capolino sul nostro Paese. In questo momento è sulla Francia e sta trasportando sull’Italia delle correnti umidi soprattutto nelle regioni occidentali con qualche piovasco che sta colpendo proprio ora anche le regioni a nord-ovest. Sembra che la situazione andrà a peggiorare in serata, ma nel resto d’Italia i fenomeni restano ancora assenti.

Le previsioni meteo di venerdì 23 ottobre

Questo però fino a venerdì 23 ottobre quando il maltempo andrà a colpire un po’ tutte le regioni del nord Italia, preservando sempre le aree a sud che godranno anche di un clima mite. Nello specifico quindi il meteo per domani, venerdì 23, vede una intensificazione del mal tempo sulle regioni del Nord-Ovest che si andrà spostando anche verso la Toscana e l’Emilia Romagna.

Meteo sabato 24

Che tempo farà invece proprio nel weekend? Sempre secondo gli esperti di 3bMeteo il meteo di sabato 24 ottobre non è positivo. Il cielo si oscurerà soprattutto nelle regioni del Nord anche se andrà lievemente sistemandosi, soprattutto dove la perturbazione ha colpito maggiormente nella giornata di venerdì. Sembra quindi che per sabato le condizioni meteo peggiori saranno nel centro Italia con fenomeni che arriveranno anche a colpire la Calabria e la Campania. Occhio anche alle temperature che diminuiranno nuovamente.

Previsioni domenica 25 ottobre

Tiriamo un sospiro di sollievo per domenica. La giornata del 25 ottobre infatti sarà nettamente più soleggiata praticamente su tutta Italia. La perturbazione andrà verso i Balcani e le piogge andranno ad esaurirsi nell’arco della giornata. Attenzione però. Questa giornata di sole non sembra essere destinata a durare molto anzi. Forse, per le regioni del nord, sarà solo una finestra tra le nubi. Gli esperti meteo infatti, guardando ai modelli, parlano di una nuova perturbazione atlantica che potrebbe colpire nuovamente l’Italia nord-ovest a cominciare da domenica sera.