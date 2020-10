E’ morta tra le braccia del suo compagno, ad appena 27 anni, per una malattia al cuore che non sapeva di avere. La tragica di storia dell’infermiera Luci.

Si chiamava Luci Young, aveva 27 anni e quando è morta aveva accanto tutti i suoi amici, parenti e soprattutto il suo fidanzato Tade che l‘ha vista andarsene tra le sue braccia. L’infermiera si trovava ad una festa di compleanno a Cobham, nel Surrey.

Morta per una malattia al cuore di cui non sapeva nulla

Luci non sapeva niente della malattia al cuore che l’avrebbe uccisa ad appena 27 anni, durante una tranquilla serata in cui beveva serena insieme ai suoi amici e al suo fidanzato Tade.

I presenti hanno raccontato che la povera Luci si stava divertendo e stava bevendo al party di compleanno, quindi quando ha iniziato a incespicare nelle parole e non riuscire a parlare bene, tutti pensavo fosse ubriaca. Fino a che l’infermiera non è caduta in avanti e ha iniziato a soffocare. I paramedici sono arrivati sulla scena nel giro di 13 minuti e, dopo aver cercato invano di resuscitare Luci, hanno dovuto constatare la morte della ragazza per arresto cardiaco.

“Luci era nata prematura, di 32 settimane e amava risolvere i problemi degli altri. Eccelleva in tutti i campi della sua vita” ha dichiarato sua mamma, devastata dalla tragica morte inaspettata della figlia. Sotto shock anche il fidanzato Tade, con cui stava insieme dal 2014, che l’ha vista morire tra le sue braccia e tra le lacrime e le urla di tutti i presenti: “Luci era una persona speciale e la sua anima era pura“, ha detto al quotidiano The Sun.

I medici hanno potuto risalire alla causa della morte: un problema al cuore mai diagnosticato che, a causa della grande quantità di alcol ingerita da Luci quella sera, ha causato una fatale aritmia cardiaca, uccidendola nel giro di pochi minuti.