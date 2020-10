Chi è Daniela Del Verde: tutto sulla preside nominata cavaliere del lavoro

Una donna forte e carica di talento. Scopriamo insieme chi è la preside Daniela Del Verde e che cosa ha fatto.

Daniela Del Verde è una donna talentuosa, lungimirante, e carica di ambizione. Nominata cavaliere del lavoro, ha fatto molto per la sua città, Palermo, e si è saputa distinguere tra tutti. Leggiamo allora chi è e che cosa ha fatto.

La donna è dirigente scolastico della scuola Giovanni Falcone da ben sette anni. Da poco è stata nominata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliera al Merito della Repubblica. La donna ha ottenuto in titolo in seguito all’impegno e al lavoro dedicato al servizio della comunità durante l’emergenza nazionale dovuta alla pandemia da Coronavirus.

La Del Verde ha raccontato di aver scoperto della nomina soltanto per puro caso. “Quella mattina avevo un collegio docenti, non ero riuscita ancora a leggere le notizie. L’ho scoperto così. È stata una bella emozione“. La donna si è distinta durante uno dei più terribili periodi di questo 2020: la fase 1 della pandemia. “Ha lanciato una raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà”, c’è scritto tra le motivazioni elencate dal Quirinale. “Suo l’appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi alunni di seguire le lezioni a distanza“. La preside infatti è riuscita, tramite il duro lavoro, ad erogare buoni spesa del valore di 50 euro a circa 300 famiglie, e a far avere a più di 80 bambini il materiale elettronico necessario per la didattica online.

Si è battuta in tutti i modi per far ottenere ai suoi bambini e alle loro mamme tutto il necessario per resistere durante questo periodo di crisi. Una delle sue sfide più grandi è stata lo Zen di Palermo, che ha decisamente superato con il massimo dei voti. Molti degli abitanti del quartiere hanno infatti potuto grazie a lei tirare un sospiro di sollievo.

Daniela Del Verde: la vita privata della donna

Purtroppo le informazioni prettamente personali relative a Daniela Del Verde non sono disponibili al pubblico. La donna, sempre rimasta un po’ lontana dalle telecamere e dalla luce dei riflettori, non parla spesso di sé e della propria vita privata. Non è possibile reperire nemmeno la sua data di nascita, ma di lei sappiamo che ha 50 anni e vive attualmente a Palermo, in Sicilia.