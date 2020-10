Mara Venier | la morte improvvisa ed il dolore | ‘Ora come farò?’ FOTO

Sul suo profilo Instagram, Mara Venier ricorda un amico di lungo corso che non c’è più. Lui era un noto cantante, attore e caratterista.

Nelle scorse ore abbiamo appreso della scomparsa di Gianni Dei, attore e cantante originario di Bologna, con una carriera molto prolifica in particolar modo tra gli anni ’60 e ’80 al cinema e nei ’90 per quanto riguarda l’ambito musicale. E Mara Venier ricorda quello che era un grande e fidato amico. Originario di Bologna, Gianni Dei se n’è andato all’età di 80 anni. Sul suo profilo personale Instagram, la Venier scrive un toccante messaggio in suo ricordo.

“Gianni mio come farò senza di te. Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza, come farò???? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio”. Parole estremamente toccanti che stanno attirando l’affetto dei suoi tanti ammiratori. Sono tante le dimostrazioni di incoraggiamento, di cordoglio e di vicinanza che la 70enne originaria di Venezia sta ricevendo per questa grave perdita.

Mara Venier, addio all’amico di una vita Gianni Dei

Nel frattempo la Venier continua a ricevere grosse soddisfazioni per la conduzione di ‘Domenica In’. Il mese scorso è iniziata la terza stagione consecutiva con lei alla conduzione del contenitore domenicale di Rai 1, che è anche uno dei principali programmi della Televisione di Stato in generale. Gli ascolti, da quando lei è ritornata alle redini della trasmissione, sono sempre, costantemente, molto alti.

