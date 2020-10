Anna Tatangelo figlio | ‘Tu sei l’unico uomo della mia vita’ | FOTO

Scatti Anna Tatangelo figlio, la cantante si fa vedere con il suo Andrea in occasione di un evento speciale, parole splendide le sue.

Un post social che ritrae la coppia Anna Tatangelo figlio scioglie i cuori dei fans. La cantante si mostra accanto al suo Andrea, nato nel 2010 nel corso della relazione con Gigi D’Alessio. I due ai tempi stavano insieme da poco più di 5 anni, con lei all’epoca 23enne e lui che di anni ne aveva 43.

Andrea ha vissuto la sua prima comunione, e sia per la mamma che per il papà questa è fonte di grande emozione. Lei è bellissima e si mostra anche piena di affetto per il suo “ometto”, che sta crescendo e che riempie la sua vita. La 33enne cantante ciociara spende parole bellissime per il ragazzino, elogiandone la sua sensibilità e la capacità di farla sentire sempre meglio.

Anna Tatangelo figlio, il post che commuove tutti

“Ti amo più della mia vita, amore mio”, scrive Anna Tatangelo al figlio. Ed i ‘mi piace’ ricevuti hanno sfondato quota 124mila, con tantissimi messaggi di entusiasmo rilasciati anche da parte degli ammiratori. Ed anche papà Gigi D’Alessio ha fatto lo stesso sul suo profilo Instagram.

