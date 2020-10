È in arrivo una nuova promettente settimana. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo da lunedì 19 a domenica 25 Ottobre 2020.

Siamo dunque giunti finalmente alla terza settimana di Ottobre. Il lunedì è oramai alle porte, e sono tutti curiosi di scoprire se si tratterà di giorni fortunati o nefasti. Scopriamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo per la settimana dal 19 al 25 Ottobre 2020.

Leggi anche->Astrologia e Oroscopo, Mercurio Retrogrado: che effetto ha su di noi?

Ariete. L’inizio della settimana per i nati sotto questo segno potrebbe rivelarsi leggermente in salita. L’influenza di Marte porterà probabilmente via un po’ di buon umore agli Ariete. Le relazioni saranno il problema principale, sia nella coppia che nel lavoro, perciò attenzione a scegliere le parole giuste da utilizzare. Optare per il chiarimento e la diplomazia potrebbe rivelarsi una mossa vincente. La giornata di venerdì vi regalerà una buona dose di serenità: il Sole uscirà infatti finalmente dall’opposizione, liberandovi finalmente dall’ansia e dallo stress. La settimana è buona per proporre le vostre idee alternative, perciò forza e coraggio!

Toro. Si prospetta una settimana d’amore per i Toro. Le cose per i nati sotto questo segno scintilleranno soprattutto tra martedì e giovedì, e sono in arrivo ventate di buon umore. Il Sole inizierà la sua opposizione a partire da giovedì, portandosi via probabilmente anche un po’ di serenità. È importante durante questi giorni non cedere al nervosismo, soprattutto se dovuto a qualche contrattempo. Il consiglio è di non rimuginare troppo su pensieri poco concreti, ma di dedicarsi esclusivamente alle persone care.

Gemelli. Luna in opposizione per i nati sotto questo segno durante i primi giorni della settimana. Niente panico però, sono in arrivo alcune turbolenze in amore, ma cielo sereno per quanto riguarda la carriera. La carta vincente sarà senza dubbio la calma ed il buon temperamento. Prestare attenzione alle relazioni con le persone care: potrebbero avere bisogno di voi, e sarà vostro compito quello di regalar loro un po’ di dolcezza e del vostro tempo. La leggerezza è il trucco giusto per trascorrere una settimana all’insegna della serenità e lontano dai malintesi.

Cancro. Settimana un po’ turbolenta per i nati sotto il segno del Cancro. Difficili decisioni da prendere e tensioni a livello affettivo potrebbero causarvi un po’ di malumore. La Luna in opposizione durante i primi giorni della settimana susciterà probabilmente in voi un sentimento di fastidio. Nonostante questo, è bene mantenere alto l’ottimismo e non lasciarsi abbattere. Cielo sereno durante la giornata di venerdì, in cui il sole splenderà unicamente per voi. Importante è non abbandonare la vena poetica e la premura che caratterizza i Cancro.

Leggi anche->Vivere vicino al mare rende più felici e lo dice la scienza

Leone. In arrivo una ventata di noia per i nati sotto questo segno. Nuove opportunità sono all’orizzonte, basta saper aspettare. Quello di mantenere la calma durante le situazioni di tensione è il consiglio più valido. Il Sole è in movimento, e inevitabilmente l’umore dei Leone potrebbe essere soggetto a qualche oscillazione. Prestare molta attenzione ai soldi e ai nuovi acquisti. La mossa vincente potrebbe senza dubbio rivelarsi quella di non cedere all’impulsività, e di concentrarsi su sé stessi e sui propri sentimenti con calma e senza fretta.

Vergine. Tempo di relax per i nati sotto il segno della Vergine. Non c’è niente di male a concedersi alcune pause, specialmente dal lavoro, e di dedicarsi ai propri cari ed alle proprie passioni. Sabato è la giornata ideale per recuperare le energie e lasciarsi un po’ andare. Venere sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a superare ostacoli e sentirvi meno insicuri. Il consiglio vincente è quello di sciogliere un po’ le briglie, mantenendo comunque la solita prudenza.

Bilancia. Sole e Venere a favore dei nati sotto il segno della Bilancia. Per questi ultimi si prospetta una settimana interessante. L’attenzione ai dettagli potrebbe rivelarsi una della accortezze fondamentali. Il consiglio migliore è quello di lasciarsi guidare dall’ottimismo e dall’istinto, senza cedere a timori o frenarsi di fronte alle insicurezze. Per i Bilancia sono in arrivo ventate di orgoglio e vibrazioni positive. Attenzione a non perdersi nei propri pensieri: questa settimana è ottima per l’azione e per le risposte concrete.

Scorpione. Settimana ambigua per i nati sotto il segno dello Scorpione. Attenzione ai problemi di cuore. L’amore potrebbe essere alle porte, ma è necessario non agire d’impulso e valutare bene la situazione. La fortuna sarà dalla vostra parte, soprattutto a metà della settimana. Il futuro è incerto, ma tira aria di novità. Il consiglio vincente è quello di non tirarsi indietro. A partire da giovedì il Sole sarà favorevole, regalando del buon umore e probabilmente alcune buone occasioni. Importante è non pensare troppo al passato, potrebbe rivelarsi controproducente.

Leggi anche->Settimana del Pianeta Terra: alla scoperta del nostro patrimonio naturale

Sagittario. Tempo di chiarimenti per i nati sotto il segno del Sagittario.È arrivato il momento di pensare veramente al proprio futuro e ai propri desideri. Anche in ambito lavorativo i Sagittario si troveranno di fronte a delle scelte da compiere, ed è necessario rimanere razionali e agire senza lasciarsi prendere dal panico e dall’impulsività. Giove è fortunatamente dalla vostra parte, e vi fornirà la forza necessaria a procedere senza intoppi. La carta vincente è quella della misura e della ponderazione. Il consiglio principale è quello di concedersi un po’ di relax per prendere una boccata d’aria fresca.

Capricorno. L’amore è nell’aria per i nati sotto il segno del Capricorno questa settimana. Numerosi pianeti saranno a favore dei Capricorno, e terranno senza dubbio alto l’umore. Sabato si prospetta una giornata interessante e piacevole. Attenzione però a non cedere troppo all’entusiasmo, la pazienza e la calma saranno senza dubbio le armi vincenti. Probabile qualche intoppo nel lavoro, che potrebbe causare dello stress. È bene non lasciarsi influenzare e a mantenere comunque un buon temperamento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Sono in arrivo momenti di riflessione per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Le relazioni amorose sono in bilico, e sono consigliati dei confronti con il proprio partner. È inoltre utile schiarirsi le idee per capire che cosa si desidera davvero. Martedì sarà il giorno delle occasioni, mentre nella giornata di venerdì il Sole sarà in opposizione. La carta vincente potrebbe rivelarsi quella di non cedere agli eccessi e di optare per la semplicità. Dedicare del tempo a sé stessi ed alle persone care aiuterà ad alleviare un po’ di tensione.

Pesci. Durante questa settimana potrebbero affiorare un po’ di tensioni per i nati sotto questo segno. Urano trasmetterà un po’ di fretta, mentre Venere favorirà l’insorgere di nervosismo. È importante mantenere la calma e ritagliarsi un po’ di tempo per sé stessi. La settimana sarà carica di idee stravolgenti e di ottimi progetti, assecondateli! Il miglior consiglio è quello di accantonare la timidezza e non porsi troppi freni. Mostrate senza timore i vostri sentimenti, le stelle sono in vostro favore, e sono in arrivo delle giornate di armonia.