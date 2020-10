L’attrice Antonia Liskova sposa Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak, dopo 8 anni di fidanzamento. La proposta di lui e le curiosità sulle future nozze.

Dopo 8 lunghi anni di felice fidanzamento, lontano dai riflettori e dal gossip, l’attrice di molte amate fiction Antonia Liskova e il regista Gabriele Guidi, finalmente si sposano. Senza ancora una data precisa per le nozze perché attendono la fine delle restrizioni per la pandemia di Covid19, Antonia parla a Oggi .

La proposta di Gabriele Guidi

“Gabriele è riuscito a fare il miracolo. Ha resuscitato in me la bambina, regalandomi la libertà e il lusso della spensieratezza. Non mi accadeva da anni. Gabri è una colonna solida della mia vita, senza non saprei andare avanti” ha raccontato Antonia a Oggi. Il suo futuro sposo, Gabriele, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak, le ha finalmente fatto la poposta, che ha ovviamente ricevuto risposta affermativa, dopo 8 anni insieme. I due hanno deciso di attendere tempi migliori per organizzare le nozze e aspettare la fine delle restrizioni imposte per il Covid19.

La loro felice storia d’amore è sempre stata vissuta lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, dai riflettori e dal gossip, e sboccia dopo ben due matrimoni falliti per entrambi: Antonia ha già una figlia, Liliana, oggi 15enne, nata dal matrimonio con il chirurgo plastico Luca. Anche il compagno Gabriele ha una bambina, avuta da una precedente relazione, che va molto d’accordo con Liliana e la tratta come una sorella di sangue.

La Liskova ha anche parlato dei suoi famosissimi futuri suoceri, nell’intervista a Oggi: “sono persone estremamente semplici, lontani anni luce dal divismo inutile, superficiale e superfluo. Con Gabriele hanno fatto un ottimo lavoro: se lui è persona onesta e coerente, il merito è soprattutto loro…nessun confronto, perderei in partenza. Apparteniamo a generazioni differenti, tutto allora era diverso…”

