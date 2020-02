Conosciamo meglio la storia di Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Gianluca Guidi nasce a Milano il 24 marzo 1967 dalla relazione di Johnny Dorelli con Lauretta Masiero. Diventa attore e regista, ma anche cantante. Si esibisce sul palco di Sanremo nel 1989 con la canzone scritta da Alberto Testa e Augusto Martelli Amore è. Dopo un anno torna al Festival con il brano Secondo te, arrivando al terzo posto tra le Nuove proposte. Esce anche il suo album Eddy and me. Successivamente fa il suo debutto a teatro nel 1992 al fianco di Nino Manfredi, nella commedia Parole d’amore parole. Tra il 1997 e il 2000 interpreta l’ispettore Giuliani nella serie tv Linda e il brigadiere, con Nino Manfredi e Claudia Koll. Interpreta anche padre Amatucci nella serie The Young Pope, regia di Paolo Sorrentino.

Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli chi è: età, carriera e vita privata

Sposa nel 2004 l’attrice Cristina Ginevri: dalla loro relazione nascono due figli. Prima del suo matrimonio ha avuto relazione importanti con Benedicta Boccoli e con Maria Laura Beccarini. Vive a Roma e ai microfoni di intervisteromane.it ha svelato: “Mi piace molto passeggiare e soprattutto osservare la zona di via Giulia perché è una via molto tranquilla e molto bella e poi perché c’è una bella chiesa armena, dove vado spesso a sentire i cori dei cantanti armeni che venivano da altri paesi e che cantano in una maniera straordinaria”.