Antonia Liskova, chi è Andrea Manes de L’allieva 3: la sua storia

Ne L’allieva 3 l’affascinante professoressa Andrea Manes è interpretata da una splendida Antonia Liskova. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Antonia Liskova è un’attrice slovacca naturalizzata italiana. Oggi è nel cast de L’allieva 3, ma ha interpretato molti altri ruoli in film e serie tv di successo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Antonia Liskova

Antonia Liskova è nata a Bojnice, in Slovacchia, il 25 marzo 1977, da madre slovacca e padre ceco, ma a 18 anni si è trasferita in Italia. Ha lavorato prima come cameriera a Roma, poi come modella e in campo pubblicitario, quindi ha intrapreso la carriera d’attrice, alternandosi tra cinema e televisione. Sul grande schermo ha debuttato con una piccola parte nel film C’era un cinese in coma diretto da Carlo Verdone ed è poi apparsa nel film Promessa d’amore (2004), per la regia di Ugo Fabrizio Giordani.

Tra i suoi numerosi lavori televisivi ricordiamo la sit-com di Italia 1 Via Zanardi 33 (2001), la serie tv Incantesimo 6 (2003), il film tv La notte di Pasquino (2003), diretto da Luigi Magni, con Nino Manfredi, Il tunnel della libertà (2004), miniserie tv trasmessa da Canale 5, e le miniserie di Rai Uno Il cuore nel pozzo (2005), I figli strappati (2006) e Caccia segreta (2007). Nel 2008 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per Riparo. E tra il 2008 e il 2009 è protagonista di altre fiction televisive, tra cui le miniserie Zodiaco e Il bene e il male.

Nel 2010 è stata protagonista in coppia con Emilio Solfrizzi della seconda serie di Tutti pazzi per amore, interpretando il ruolo che nella prima stagione era di Stefania Rocca, ed è stata confermata anche nel 2011 per la terza serie a Roma (Cinecittà). Successivamente è stata nel cast artistico di Un corpo in vendita di Liliana Cavani e ha fatto parte del film tv per la Rai Maria di Nazareth, regia di Giacomo Campiotti (2011). Nell’aprile 2012 Antonia Liskova ha debuttato in teatro con Il gioco dell’amore e del caso, di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, al Teatro della Pergola di Firenze. E nel 2015 è protagonista della fiction di Canale 5 Solo per amore.

Per quanto riguarda la vita privata, nel gennaio 2010 Antonia Liskova si è sposata a Roma nella chiesa di Sant’Alessandro con il chirurgo plastico Luca Ferrarese, da cui nel 2005 ha avuto la figlia Liliana. Nel 2012 i due si sono separati. Oggi è legata sentimentalmente al produttore e regista teatrale Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak.

EDS