Giulia De Lellis sfigurata dall’acne: “Fatico a guardarmi allo specchio”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis sta cercando da mesi una cura per sconfiggere l’acne, ma finora senza esito.

L’acne non dà tregua a Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante fa i conti ormai da parecchio tempo con questo fastidiosissimo problema estetico. Dopo averlo nascosto con il make up, però, la web influencer ha deciso di non nasconderla più. La 24enne di Pomezia ha calcato il red carpet del Festival di Venezia con l’acne in bella vista, dando prova di grande maturità e coraggio. Messaggio di skin positivity a parte, da qualche mese la Nostra sta cercando la cura giusta, ma nulla finora sembra funzionare. E ora su Instagram la diretta interessata ammette che non riesce neppure a guardarsi allo specchio.

Giulia De Lellis in cerca di una “nuova” pelle

“Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito – esordisce Giulia De Lellis nel suo post su Instagram -. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire… prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco. Non mi guardo. Ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non è il nostro punto di forza valorizzeremo altro”.

Il supporto dei suoi numerosi follower non ha tardato a manifestarsi. Anche nei giorni scorsi, d’altronde, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva spiegato che sta cercando in tutti i modi di capire la causa reale di questa acne che non vuol saperne di andar via. Ultimamente ha iniziato a usare anche dei laser medici, ma dopo ogni trattamento solo alcune parti del viso si sfiammano. E così, tra uno sfogo e l’altro, la ricerca continua…

