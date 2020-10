A 5 anni un figlio trova la mamma morta nel salotto di casa. La donna aveva dovuto sopportare diversi eventi nefasti negli ultimi anni.

Il suo piccolo figlio trova la mamma morta. La tragedia è avvenuta lo scorso 28 settembre a Kettering, in Inghilterra. Lei era la 32enne Katie Simms, ed il suo Archie, nato solamente nel 2015, ha compiuto l’orribile scoperta nel soggiorno di casa. Sulla vicenda ha aperto una inchiesta la polizia del posto. Già dopo qualche giorno gli investigatori hanno potuto affermare che il decesso non è considerato scoperto. Anche se si attende il responso di una perizia ufficiale da parte del medico legale.

David, fratello della giovane mamma trovata morta, ha affermato che lei rimase molto provata dalla scomparsa di un loro terzo fratello, avvenuta sempre nel 2015. E che poi le condizioni di quarantena e di isolamento sociale imposte dalla corrente epidemia di Coronavirus avevano contribuito a gettare Katie ancora più nello sconforto. L’uomo scomparso faceva parte dell’esercito britannico ed aveva prestato servizio in un battaglione inviato dalla Royal Anglian’s in Sierra Leone, Africa. A seguito di ciò emerse in lui un disturbo da stress post-traumatico. Una patologia molto comune purtroppo tra i soldati. E tale condizione lo spinse a compiere suicidio ingerendo una dose eccessiva di farmaci. Lui morì poi qualche mese dopo in ospedale, a 40 anni. E questo episodio turbò tantissimo Katie, al punto che niente era più riuscito a ridarle il buonumore.

Figlio trova la mamma morta, Katie non sopportava di restare sola per le norme anti Covid

Con il blocco dettato dalle normative anti-Covid poi la situazione psicologica della donna è ulteriormente precipitata. Lei infatti non ha più potuto spostarsi per fare visita ai genitori. Eppure il fratello la ricorda in origine come una donna estroversa e che amava socializzare. “Dalla morte di nostro fratello però si è rinchiusa in sé stessa. Lei doveva fare visita a nostro padre ed a nostra padre perché l’uno ha scoperto di avere un cancro all’intestino e l’altra soffre invece di problemi respiratori. Il blocco ha distrutto la nostra famiglia”. Parenti ed amici hanno istituito una pagina di raccolta fondi per pagare il funerale alla 32enne Katie. Ciò che eventualmente dovesse avanzare dalle donazioni sarà messo da parte per il futuro del piccolo Archie.

