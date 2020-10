Maria De Filippi, la morte del padre dopo una terribile e lunga malattia. La conduttrice televisiva ha raccontato alcune vicende legate alla propria intimità nel salotto della trasmissione domenicale di Rai 1, intervistata da una commossa Mara Venier.





La De Filippi ha raccontato della malattia di suo padre e dei giorni di grande dolore passati al suo capezzale. Il genitore morì quando la conduttrice di programmi di grande successo come Amici, C’è Posta per te o Uomini e Donne, aveva solo 28 anni.

Leggi anche –> Maria De Filippi, chi sono i genitori Giuseppina e Giovanni

Potrebbe interessarti anche –> Maria De Filippi, la folle adolescenza: “Bevevo tantissimo”

Leggi anche –> Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa in diretta con Tina Cipollari

Maria De Filippi, lacrime a Domenica In: “Non è stato facile, un anno e mezzo in terapia intensiva”

La conduttrice televisiva è stata, nel corso della puntata di questo pomeriggio, ospite di Mara Venier nel salotto televisivo di Rai 1. Nel corso della sua intervista, la De Filippi ha raccontato delle vicende legate alla sua sfera più intima, come quella della lunga e dolorosa malattia del padre, che morì quando la giovane Maria aveva solo 28 anni.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al padre di Maria venne diagnosticato un tumore al pancreas e, a causa di alcune complicazioni avvenute durante l’intervento, fu trasferito in terapia intensiva, reparto nel quale rimase un anno e mezzo. E’ stato a questo punto, che raccontando ciò che ha passato in quel periodo la propria famiglia, la conduttrice si è commossa. In quel periodo la De Filippi ha raccontato come lei e suo fratello andavano di continuo in ospedale. “Questa cosa ci ha devastato”, ha ribadito. La conduttrice ha raccontato anche dei successivi tentativi condotti dopo quel periodo in una clinica riabilitativa. Tentativi che furono vani, poiché l’uomo si spense per sempre una sera del mese di agosto, lasciando una ferita incolmabile nel cuore di sua figlia.

“Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita”, ha concluso infine la De Filippi, “ci impari a convivere e a metabolizzarli”. Alle sue parole visibilmente commossa si è mostrata anche Mara Venier.