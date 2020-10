Maria De Filippi, chi sono i genitori Giuseppina e Giovanni

Maria De Filippi ricorda i genitori Giuseppina e Giovanni: entrambi fondamentali nella sua vita, oggi non ci sono più.

I genitori di Maria De Filippi si chiamavano Giuseppina e Giovanni, e oggi non ci sono più: Giovanni è morto a causa di una brutta malattia, e Giuseppina è mancata nel 2016. La celebre conduttrice televisiva italiana, però, li ricorda spesso con affetto in compagnia del marito Maurizio Costanzo. Un paio di anni fa, intervistata proprio dal marito, Maria dopo aver rivisto le immagini di mamma e papà non è riuscita a trattenere le lacrime. Ospite a casa sua, su Canale 5, Maria ha raccontato il rapporto avuto con i genitori. A detta sua la dura di casa è sempre stata la mamma, mentre il papà era sempre pronto a divertirsi e dare baci: “ Ero molto coccolona con lui. Era più dolce di mamma. Da piccolina mi poggiavo sulla sua pancia, lo pettinavo”. Maria ha parlato anche della malattia che ha portato via l’uomo, quando lei era ancora molto giovane: “Quando si è ammalato avevo 28 anni. E’ stata dura perché non ero preparata. Ha vissuto una malattia tosta. E’ stato un anno e mezzo in rianimazione. Non è stato facile.”

Maria De Filippi ricorda mamma Giuseppina

Maria e Maurizio hanno ricordato, entrambi commossi, anche mamma Giuseppina. La regina di Canale 5 non ha mai nascosto quanto la donna sia stata fondamentale nella sua vita: per tutta l’adolescenza e la giovane età la madre l’ha sempre appoggiata e sostenuta, insistendo perché lei non smettesse di studiare: “Mia mamma era una persona molto determinata. Ha contato tantissimo la sua educazione, per me”. Gli ultimi sei anni di vita, Giuseppina li ha passati a casa di Maria: “Nell’ultimo periodo si era molto addolcita. Era diventata affettuosa. Aveva un gran senso del pudore, molto intelligente”. Anche Maurizio ha commentato Giuseppina, per la quale ha sempre provato un grande affetto: “Per me tua mamma è stata tutto tranne che una suocera”, ha detto.

