Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa in diretta con Tina Cipollari

Durante la puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi si è arrabbiata con l’opinionista Tina Cipollari.

La puntata di oggi di “Uomini e Donne” è iniziata con Gemma Galgani, che ha scelto di fare una sorpresa a Paolo. All’opinionista Tina Cipollari, però, non è andata giù e non ha perso tempo per attaccare la dama torinese.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, tutto lo studio commosso: il devastante racconto di Nicola

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, anticipazioni: il bacio passionale di Gemma

Tina Cipollari è apparsa molto convinta che il cavaliere Paolo volesse chiudere la sua relazione con Gemma Galgani. In studio, nel frattempo, è accaduto qualcosa di inaspettato: Mister Lamas ha scelto di non proseguire la frequentazione con la dama torinese. Ha apprezzato il suo pensiero, ma è anche certo che i loro caratteri siano incompatibili. La Cipollari ha fatto notare in maniera molto esuberante di essere felice della decisione presa da Paolo e, come accaduto già in passato, ha incitato il pubblico ad andare contro Gemma. Quest’ultima si è dovuta rivolgere alla conduttrice Maria De Filippi per placare l’opinionista, che ha continuato ad alzare la voce.

LEGGI ANCHE -> Davide Lorusso chi è: carriera e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne

Maria De Filippi infuriata con Tina Cipollari

“Tina calmati, ma che hai oggi!”, così è inveita Maria De Filippi per placare Tina Cipollari. La conduttrice è dovuta intervenire nuovamente quando l’opinionista ha chiesto al pubblico di fare il tifo contro Gemma. “Il pubblico deve essere libero, oh!“, ha continuato la presentatrice, chiaramente stufa dell’atteggiamento della Cipollari. La bionda opinionista e la dama torinese si scontrano molto spesso, ma questa volta sembra che la De Filippi ne abbia avuto abbastanza e ha chiesto più volte di permettere a Gemma e Paolo di parlare senza le sue intromissioni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

In studio, invece, una persona è rimasta infastidita dalla reazione di Paolo: Gianni Sperti. Questo si è detto spiazzato dalla freddezza del cavaliere nei confronti delle lacrime di Gemma e, quando questa è stata attaccata da Tina, lui non si è esposto. In molti, infatti, pensano che il cavaliere sia arrivato al programma proprio per sfruttare la popolarità di Gemma, nonostante abbia ripetuto più volte di aver riconsiderato la loro frequentazione a causa dell’incompatibilità caratteriale.