Rita Dalla Chiesa, come ha conosciuto Fabrizio Frizzi: la loro storia

La love story tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi è nata e cresciuta in Casa Rai. Ripercorriamo insieme le tappe più salienti.

I grandi amori non finiscono, recita una vecchia ma sempre attuale canzone. Quello tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi lo è a pieno titolo. La conduttrice ha solo parole d’affetto per l’ex marito scomparso il 26 marzo 2018 a soli 60 anni. Il loro, racconta, è stato “un amore così grande, così bello”, e per il quale, paradossalmente, basta “un piccolissimo problema per rovinare tutto”.

Il grande amore tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi

A quasi tre anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Rita dalla Chiesa si commuove ancora nel ricordare l’ex marito. I due conduttori si erano conosciuti e innamorati in via Teulada, dietro le quinte di Tandem (1982), per poi andare a nozze nel 1992. Il divorzio del 1998, per quanto doloroso, non li ha allontanati. La stima e l’affetto reciproco hanno fatto sì che il loro legame restasse forte, nonostante il tempo e la nuova famiglia di lui con la Carlotta Mantovan, sposata nel 2014, dopo 12 anni insieme, e la figlia Stella, 5 anni.

“Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella. Loro due erano l’amore di Fabrizio” ha confidato tempo fa Rita Dalla Chiesa. Ma per quel che le riguarda Frizzi continuerà ad occupare un posto speciale nel suo cuore: “Credo che l’amore della vita sia uno. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”. Quanto ai motivi della fine della loro storia, la Nostra ha spiegato che “quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io… All’epoca cominciavo a intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po’ rompendo, e infatti avrebbe dovuto consegnarmi in diretta una rosa e dirmi ‘ti amo’, ma lo fece con esitazione. Lì capii che l’avevo perso”.

