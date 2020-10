Luciano Ligabue bacia un uomo? La verità sulla foto scandalo

Da qualche ora gira l’indiscrezione di un presunto bacio tra Luciano Ligabue e un uomo. Scopriamo cosa c’è di vero sulla foto.

Il sito di gossip ‘Dagospia‘ ha pubblicato un breve articolo a commento di una foto che ritrae due uomini che sembrano intenti a baciarsi. Sotto lo scatto, in cui i volti degli uomini sono oscurati, si legge: “Dandolo Extra Scoop. Chi è il famosissimo e assai macho cantante italiano pizzicato a limonare con un virile maschione? Lui, sexy symbol adorato dalle donne, viene preso con passione dal virile compagno, le immagini sono finite sulle scrivanie dei direttori dei migliori giornali”.

Il primo dettaglio che notiamo, e lo può notare chiunque osservando la foto, è che con la sfocatura non si può assolutamente dire con certezza che i due uomini si stiano baciando sulle labbra. I due potrebbero benissimo essere stati immortalati mentre si salutavano. Il dubbio, semmai, è dato dalla posizione della mano sinistra dell’uomo di spalle che sembra stia palpando il sedere dell’altro.

E’ Luciano Ligabue quello nella foto?

Gli indizi lasciati da Dandolo, ovvero cantante e sex symbol amato dalle donne, hanno fatto sbizzarrire il web. Secondo il sito ‘Donna Pop‘ il mister X di cui parla ‘Dagospia’ potrebbe essere Luciano Ligabue. Oltre agli indizi forniti da ‘Dagospia’, sul sito aggiungono i dettagli che hanno portato alla conclusione: “L’uomo nella foto è brizzolato e ha un fisico asciutto che pare ricordare il famoso Luciano Ligabue! I dettagli visibili in foto che li accomunano sono abbastanza evidenti: stesso taglio e colore di cappelli, stesso stile e corporatura”.

Su Donna Pop, inoltre, fanno notare un altro piccolo particolare: “Ma un dettaglio in particolare ci ha particolarmente colpite. L’anello indossato dal cantante nella foto è lo stesso che è solito portare Ligabue, indossato nella stessa mano e nello stesso dito!”. La supposizione del sito ha mandato in tilt il web, diviso tra chi nota la somiglianza e chi invece pensa che non sia così. Qual è la verità sulla foto dello scandalo? Difficile dirlo. Senza la possibilità di vedere il volto, infatti, non si può dire con assoluta certezza che la supposizione del sito sia vera.