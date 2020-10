News Andrea Zelletta GF Vip, l’ex tronista rivolge delle battute squallide a Matilde Brandi ed alle altre ‘mamme’ presenti nella casa.

È bufera su Andrea Zelletta. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, uscito dal programma dopo avere trovato l’amore con Natalia Paragoni, si sta distinguendo in negativo per delle uscite decisamente poco felici con alcune delle donne presenti nella casa del GF Vip 2020. Anche lui figura nel cast dei concorrenti ed ora si parla in termini decisamente non apprezzabili di lui per via di alcuni modi a dir poco censurabili rivolti in particolar modo a Matilde Brandi.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, il gesto di Adua fa infuriare la Gregoraci: “Ora basta!”

Andrea Zelletta, in molti chiedono provvedimenti al GF Vip

“Vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma”, è una delle espressioni con le quali il 26enne originario di Taranto si è rivolto alla 51enne ballerina e volto televisivo, madre di due gemelle nate nel 2006. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione proprio nei confronti delle due adolescenti, sperando che non abbiano sentito quanto ha dovuto invece ascoltare la loro mamma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Carolyn Smith tumore | ‘C’è chi mi ha augurato di morire’ | FOTO

Qualcuno lo difende, in tanti lo criticano

Ed ancora un Adrea Zelletta tacciato di essere volgare ha rincarato la dose dicendo: “Tutte le mamme qui, venite. Venite, vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamme! Vedi il pisello!”. C’è chi difende il giovane affermando che si tratta solamente di battute e di modi istrionici, per scherzare. Ma per molti altri tutto ciò rappresenta solamente un esempio di maleducazione, volgarità e caduta di stile. E tanti telespettatori del GF Vip 2020 si augurano che Alfonso Signorini rivolga dei doverosi rimproveri ad Andrea Zelletta.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Zorzi e Adua, Tommaso svela tutto ciò che i due si sono detti davvero