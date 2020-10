GF Vip, Zorzi e Adua, Tommaso svela tutto ciò che i due si sono detti davvero. La tensione tra i due concorrenti del reality show continua ad essere molto alta. Oggi Zorzi è tornato sull’argomento rispondendo ad una domanda di Elisabetta Gregoraci.





Cosa si sono detti davvero Zorzi e Adua del Vesco quella sera in albergo sul conto di Massimiliano Morra? Oggi Tommaso ha raccontato la propria versione dei fatti ma la tensione nella casa tra i due continua ad essere molto alta.

GF Vip, Zorzi e Adua, Tommaso svela tutto ciò che i due si sono detti quella sera in albergo sul conto di Massimiliano Morra

Tra i due concorrenti di questa edizione del seguitissimo reality di Canale 5 non si può certo dire che corra buon sangue. La tensione tra i due infatti si fa sentire in questi giorni. Tutto è partito dal momento in cui Adua Del Vesco ha confessato, sottovoce all’orecchio di Dayane Mello, che quello che tutti credevano essere il suo ex fidanzato, ovvero Massimiliano Morra, fosse gay. Adua aveva poi negato, nel corso della diretta in prima serata, di aver mai pronunciato queste parole e questo aveva fatto infuriare Zorzi, il quale aveva deciso di denunciare la propria verità.

Tommaso aveva quindi rivelato in confessionale che la stessa identica cosa aveva detto anche a lui la stessa Adua, mentre si trovava in albergo, nei giorni immediatamente precedenti all’avvio del programma. Nei giorni successivi Adua aveva ammesso di aver parlato in quel modo con Dayane ma aveva assolutamente negato di aver rivelato la stessa informazione, smentita per altro da Morra, a Zorzi.

E’ stato oggi che ad una domanda della Gregoraci, Tommaso è tornato sull’argomento, dichiarando che quella sera Adua si confidò con lui. La giovane gli disse in quell’occasione di essere preoccupata poiché avrebbe vissuto nella casa con un uomo, Massimiliano, con il quale aveva avuto in passato una strana storia. Una storia che le aveva fatto male, ma che non poteva rivelare di più sull’argomento. Era stato a quel punto che Tommaso le avrebbe chiesto se Morra fosse gay e Adua avrebbe confermato l’ipotesi di Zorzi. Una versione dunque leggermente diversa dalla prima versione che è stata raccontata dei fatti. Scopriremo probabilmente nel corso della puntata di domani sera in prima serata come andrà a finire tra i due concorrenti del reality.