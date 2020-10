By

GF Vip, il gesto di Adua fa infuriare la Gregoraci: “Ora basta!”. La Del Vesco spiazza, assieme a Dayane Mello, tutti gli altri concorrenti del reality show. La reazione degli altri vip non si fa attendere. Interviene Oppini e commenta quanto accaduto anche Tommaso Zorzi.





Continuano gli alti e i bassi tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa volta uno scherzo organizzato da Adua e Dayane a Francesco Oppini avrebbe fatto infuriare il figlio di Alba Parietti. Immediata sarebbe stata inoltre la reazione di Elisabetta Gregoraci.

GF Vip, il gesto di Adua fa infuriare la Gregoraci: “Non farlo più!”

Continua a far parlare certamente di sé all’interno della casa Adua Del Vesco. Dopo le controverse dichiarazioni sugli orientamenti sessuali di colui che si credeva essere il suo ex fidanzato, ovvero Massimiliano Morra e i battibecchi con Tommaso Zorzi, oggi la bella Del Vesco si è resa ancora protagonista della casa. Adua ha infatti organizzato, con la complicità della sua amica Dayane, uno scherzo ai danni di Francesco Oppini.

Adua ha infatti fatto credere ad Oppini che Dayane le avesse confessato del bacio che i due si erano recentemente scambiati. E la Mello ha invitato Oppini a confessare. E’ stato a quel punto che il figlio di Alba Parietti ha iniziato ad adirarsi non poco, pensando alla propria fidanzata che lo stava proprio in quel momento probabilmente guardando da casa. Le due hanno allora subito confessato ridendo lo scherzo organizzato, ma gli altri concorrenti hanno mostrato comunque di non gradire molto quanto appena accaduto.

Prontamente Tommaso Zorzi ha affermato: “Non ha fatto ridere nessuno. Adua finge benissimo, fa paura”. E anche la Gregoraci non ha di certo applaudito al siparietto allestito dalle due coinquiline. Elisabetta ha infatti intimato alle due di smettere di bisbigliare come ragazzine, continuando: “Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta”.