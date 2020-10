Situazione Carolyn Smith tumore, la maestra di ballo e volto amatissimo di ‘Ballando con le Stelle’ si sfoga duramente in un lungo post social.

Per Carolyn Smith tumore ed altre difficoltà che la vita le ha posto davanti non rappresentano degli ostacoli da temere. Lei è “scozzese, scorpione e ballerina tosta”, per cui non c’è niente che le faccia paura. La giudice di danza di ‘Ballando con le Stelle’ ed insegnante di ballo ha voluto rimarcare quanto nella vita lei sia stata abituata a combattere contro tutto e tutti. “C’è gente che mi ha augurato le peggiori cose, e mi dispiace per loro. Questa malattia è tornata, una, due, tre volte. Ma ha scelto decisamente la persona sbagliata”.

Carolyn Smith tumore, il messaggio di lei è fondamentale

E quindi cosa volete che siano per Carolyn Smith tumore e simili? “Ho perso due suoceri, un padre, amici, e sono ancora qui a lottare”. Il messaggio che la 59enne di Glasgow intende trasmettere è di quelli fondamentali: mai arrendersi. Neppure davanti al più gigantesco degli orrori. Lasciarsi andare è ciò che di più sbagliato una persona potrebbe fare, contro sé stesso e contro gli altri che le vogliono bene.

